Океанолог Сапожников отметил, что в скором времени люди перейдут на бассейны с видом на море

Ведущий научный сотрудник лаборатории экологии прибрежных донных сообществ Института океанологии имени Ширшова РАН Филипп Сапожников в беседе с РИА «Новости» выразил мнение о том, что в скором времени люди предпочтут бассейны с видом на море купанию в открытых водах.

Он сообщил: «Мы постепенно движемся к тому, что в скором времени что в Египте, что в Анапе, Геленджике или в любом другом месте будет выгоднее, спокойнее и лучше для здоровья купаться в бассейне на территории отеля. Идет постепенный переход к оборудованию бассейнов в приморской зоне».

По словам Сапожникова, такой отдых безопаснее, чем плавать у моря, рискуя «быть облизанным» щупальцами ядовитой медузы, написала «Свободная пресса».