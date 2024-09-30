Охотовед Кузенков назвал отстрел единственным спасением от нападений медведей

Камчатка сталкивается с крайне необычным наплывом голодных медведей, что вызывает серьезные опасения среди местного населения. В связи с угрозой в регионе был введен режим повышенной готовности. О степени серьезности сложившейся ситуации и возможных действиях местных жителей «ФедералПресс» сообщил биолог-охотовед и эксперт Госдумы России по вопросам охотхозяйственной деятельности, экологии и защиты природы Валерий Кузенков.

По его мнению, единственным решением проблемы является отстрел бурых медведей для регулирования их численности. Альтернативных вариантов не существует, так как зоопарки и зоосады переполнены. Снижение численности медведей позволит им сосредоточиться на поиске пищи в дикой природе и снизить контакты с людьми.

Что делать, если вы встретили медведя? Не следует подходить к нему, делать фотографии, пытаться погладить или подкармливать. Нападения бурых медведей происходят по всей России, не ограничиваясь только Камчаткой. Например, зафиксированы случаи нападений в Калужской области: человек, прогуливаясь с собакой, был убит медведем. В Приморском крае хищник атаковал дачу, в результате чего погибли отец и сын. Нападения также зарегистрированы в Кировской и Вологодской областях.