Охлобыстин дал оценку уехавшим из России артистам

Охлобыстин: артисты не имеют права уходить с поста, их дело утешать и развлекать

Покинувшие Россию артисты не имели права «уходить с боевого поста». Такое мнение в ходе сопровождения приехавших в «Остров Фортов» в Кронштадте детей из Донецка выразил актер Иван Охлобыстин, его слова привело РИА «Новости» .

«Касаемо оставивших нас людей, это неприлично, я считаю. Врач дал клятву Гиппократа, что будет лечить и спасать. В сложные и тяжелые времена артисты, как и культурная среда, должны утешать, отвлекать и развлекать. Такая почти пастырская миссия. Мы не имеем права покидать боевой пост», — сказал актер.

Охлобыстин при этом добавил, что решение о переезде из России в другую страну является личным выбором каждого.

«И оценивать нечего, если дело не относится к откровенному предательству. Кто-то из них чувствует себя в своей тарелке, как чувствую себя я. Не оставляет впечатление, что я по-настоящему нужен, когда выезжаю в новые регионы», — добавил он.

Ранее Охлобыстин назвал предателем покинувшего Россию комика Семена Слепакова*.

* Семен Слепаков признан иностранным агентом на территории России.