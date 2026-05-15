Ограждения на набережной реки Карповки в Петербурге обновят к летнему сезону

На набережной реки Карповки в Петроградском районе ведутся работы по обновлению ограждений. Сейчас рабочие занимаются покраской, и большая часть уже готова, сообщил Piter.TV .

Мероприятия проводятся рядом с Петропавловской улицей. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ранее заявил, что к 2030 году планируется привести в порядок 70 километров береговой линии города. Это позволит жителям получить доступ к воде.

Кроме того, в текущем году планируется отремонтировать 50 тысяч квадратных метров набережных и переправ города. В планах обновление двух мостов — Александра Невского и Литейного.