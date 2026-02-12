Ограничения на полеты ввели в аэропортах Перми и Ухты утром 12 февраля

Временные ограничения на прием и вылет самолетов ввели утром 12 февраля в аэропорту Большое Савино в Перми. Об этом сообщил в своем телеграм-канале официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — подчеркнул он.

Также аналогичные ограничения на полеты самолетов ввели в четверг утром в аэропортах Ухты, Котласа и Кирова.

Пока информации о том, сколько рейсов в итоге пришлось задержать или перенаправить на запасные аэродромы, нет. Данные уточняются.