Офтальмолог в ЯНАО спас недоношенного младенца от потери зрения

В больнице Нового Уренгоя офтальмолог Денис Ведяшкин предотвратил потерю зрения у малыша, родившегося на 26-й неделе беременности. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу правительства Ямало-Ненецкого автономного округа.

Мальчик провел в реанимации более двух месяцев. Врачи диагностировали у него заднюю агрессивную ретинопатию — опасную и быстро прогрессирующую патологию сетчатки. Состояние глаз ребенка ухудшалось стремительно, поэтому медики решили немедленно вмешаться.

Офтальмолог Ведяшкин ввел лекарственный препарат в стекловидное тело глаза малыша с помощью сверхтонкой иглы. Препарат должен был блокировать рост патологических сосудов.

Через неделю после процедуры состояние сетчатки стабилизировалось. Признаков дальнейшего прогрессирования ретинопатии на данный момент нет.