Офтальмолог Светлаков: неправильное открытие шампанского может привести к потере зрения

Открытие шампанского — неизменный атрибут празднования Нового года. Однако вместе с брызгами и праздничным настроением может прийти опасность, о которой напомнил Life офтальмолог высшей категории Кирилл Светлаков.

По словам специалиста, пробка вылетает из бутылки под давлением со скоростью 13–15 метров в секунду — почти как выстрел из пневматического оружия. Подобная скорость способна нанести серьезные травмы глазу и даже привести к полной потере зрения.

Поэтому важно открывать шампанское аккуратно. Но многие считают это лишь формальностью. Из-за алкоголя и эйфории люди могут стать беспечными, что повышает риск травмирования.

Чтобы избежать неприятностей, нужно остудить шампанское перед открытием, не встряхивать бутылку и не направлять ее в сторону людей, предупредил Светлаков.