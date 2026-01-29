Офтальмолог рассказала о симптомах и рисках «снежной слепоты»

Профессор, доктор медицинских наук, офтальмохирург Татьяна Шилова сообщила RT , что после снегопада многие могут столкнуться с повышенной чувствительностью к свету из-за отражающих свойств снега.

Она пояснила, что «снежная слепота» — это бытовое название фотокератита, то есть ультрафиолетового ожога роговицы. Риск получить такое повреждение возрастает при долгом пребывании на улице в яркую погоду, особенно во время прогулок по открытым пространствам, катания на коньках или лыжах, работы на участке.

«Классика фотокератита — задержка симптомов: человек погулял днем, а проблема возникает вечером или ночью», — рассказала Шилова.

Среди симптомов она выделила светобоязнь, ощущение песка и жжения в глазах, слезотечение, покраснение, спазм век, затуманивание и временное снижение четкости зрения.

В зоне риска находятся дети и подростки, люди со светлыми глазами и повышенной светочувствительностью, а также пациенты после офтальмохирургических операций или с заболеваниями глазной поверхности.

Шилова подчеркнула, что лучший способ профилактики — ношение очков с защитой UV400, которые важны зимой так же, как и летом.