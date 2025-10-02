Офтальмолог Голубева предупредила, что просроченная косметика может привести к повреждению глаз

Офтальмолог МНТК «Микрохирургия глаза» имени С.Н. Федорова Минздрава России Олеся Голубева в беседе с KP.RU дала рекомендации по безопасному применению декоративной косметики.

Доктор отметила, что важно обращать внимание на маркировку о дерматологической и офтальмологической безопасности продуктов.

«Пользуйтесь своей косметикой индивидуально, не давайте ее никому. Вы же зубную щетку не даете?» — сказала Голубева.

Эксперт также рекомендовала с осторожностью применять тушь, карандаши и лайнеры, чтобы избежать попадания средств в глаза. Кроме того, она подчеркнула необходимость тщательного удаления макияжа перед сном и отказа от использования косметики, вызывающей зуд, отек или покраснение глаз.

Голубева также обратила внимание на опасность просроченной косметики и важность проверки срока годности продуктов.