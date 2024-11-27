Офтальмолог Баласанян: водостойкая тушь для ресниц может привести к конъюнктивиту или блефариту

При использовании туши для ресниц важно отдавать предпочтение качественным и гипоаллергенным средствам без парабенов и отдушек в составе. Это поможет минимизировать риски множества проблем с глазами, рассказала врач-офтальмолог Виктория Баласанян в интервью радио Sputnik .

Она предостерегла от выбора водостойкой туши для ежедневного использования. Этот продукт требует более тщательного снятия, поэтому может спровоцировать механическое травмирование глаз, что приведет к конъюнктивиту или блефариту.

При признаках аллергии необходимо сразу же прекратить использовать косметическое средство. Важно также обращать внимание на сроки годности. Просроченная тушь может стать причиной воспаления глаза и инфекций, заключила Баласанян.