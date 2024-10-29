Офтальмолог Аскерова: голубоглазые люди различают больше оттенков и имеют повышенную чувствительность к свету

Люди с голубыми глазами наиболее чувствительны к свету. Они способны различать больше цветовых оттенков. Об этом рассказала офтальмолог Нурлана Аксерова в беседе с News.ru.
По словам врача, эти особенности связаны с тем, что у голубоглазых людей меньше защитного пигмента. Это обеспечивает им самое острое зрение в сумерки.
Обратная ситуация наблюдается у людей с карими глазами. Состав пигментного слоя сетчатки кареглазых людей содержит больше меланина. Он препятствует отражению и рассеиванию света, что влияет на четкость зрения. Люди со светлыми глазами чаще сталкиваются с повреждением сетчатки, резюмировала Аксерова.
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