Офтальмолог Аскерова: голубоглазые люди различают больше оттенков и имеют повышенную чувствительность к свету

Люди с голубыми глазами наиболее чувствительны к свету. Они способны различать больше цветовых оттенков. Об этом рассказала офтальмолог Нурлана Аксерова в беседе с News.ru .

По словам врача, эти особенности связаны с тем, что у голубоглазых людей меньше защитного пигмента. Это обеспечивает им самое острое зрение в сумерки.

Обратная ситуация наблюдается у людей с карими глазами. Состав пигментного слоя сетчатки кареглазых людей содержит больше меланина. Он препятствует отражению и рассеиванию света, что влияет на четкость зрения. Люди со светлыми глазами чаще сталкиваются с повреждением сетчатки, резюмировала Аксерова.