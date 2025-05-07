«Офицеры России» устроили автопробег в Москве, посвященный Победе в ВОВ

В среду, 7 мая, в российской столице начался автопробег «Офицеры России — Дорогами памяти», посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и военнослужащим, участвующим в специальной военной операции. Об этом написала Общественная Служба Новостей .

Участниками мероприятия стали герои Советского Союза и Российской Федерации, бывшие солдаты и офицеры, воевавшие в горячих точках, а также семьи действующих офицеров. Акция собрала более 500 человек, сформировавших колонну из более чем 150 автомобилей.

Маршрут пробега проходил от мемориального комплекса Поклонная гора в центре Москвы до музея-заповедника, расположенного в деревне Петрищево, где захоронена Герой Советского Союза Зоя Космодемьянская. Ее подвиг олицетворяет дух патриотизма и героизма, свойственный защитникам Родины в годы Великой Отечественной войны.