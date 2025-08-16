Офис волонтерского центра «Сила Урала» открылся в Челябинске

В Челябинске начал работу первый на Южном Урале офис волонтерского центра РМК «Сила Урала». Об этом сообщил « ФедералПресс ».

На церемонии открытия присутствовал заместитель губернатора Челябинской области Вадим Евдокимов. Совместно с представителями центра он перерезал символическую красную ленту.

По мнению Евдокимова, открытие центра отражает тенденцию к активизации жителей региона в социальных, культурных и спортивных проектах. Новый офис создаст условия для более системной организации волонтерских инициатив.