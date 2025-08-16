Офис волонтерского центра «Сила Урала» открылся в Челябинске

В Челябинске начал работу первый на Южном Урале офис волонтерского центра РМК «Сила Урала». Об этом сообщил «ФедералПресс».
На церемонии открытия присутствовал заместитель губернатора Челябинской области Вадим Евдокимов. Совместно с представителями центра он перерезал символическую красную ленту.
По мнению Евдокимова, открытие центра отражает тенденцию к активизации жителей региона в социальных, культурных и спортивных проектах. Новый офис создаст условия для более системной организации волонтерских инициатив.
Преподаватель русского языка на Аляске не сдержала слез в день визита Путина
Польша пообещала помогать Зеленскому, но оставила решение о мире за ним
«Очень слаб». Карл III обзавелся тростью и бутылкой
Гигантская «черная метка» появилась в Каспийском море
Священник рассказал, какие иконы Путин привез на Аляску
Стало известно, какую страну упоминали на саммите как гарант безопасности Украины
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте