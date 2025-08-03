Одоевское лесничество стало лидером по объему заготовки грибов в Тульской области

Министерство сельского хозяйства, природных ресурсов и экологии Тульской области представило обновленный лесной план. В документе подробно рассматривается потенциал использования лесных ресурсов, включая заготовку грибов и лекарственных растений, сообщил сайт «ТСН 24» .

Согласно плану, ежегодный допустимый объем сбора грибов в Тульской области составляет 28,01 тонны. Среди наиболее популярных видов — подосиновики (10,28 тонны) и подберезовики (9,24 тонны). Также в регионе заготавливают белые грибы (2,4 тонны), лисички (1,22 тонны) и опята (2,22 тонны). В меньших объемах встречаются маслята, сыроежки и козляки.

Одоевское лесничество лидирует по объему заготовки — 5,6 тонны ежегодно. Веневское и Плавское лесничества следуют за ним.