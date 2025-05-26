«Одноклассники» помогут блогерам создать профессиональные шоу для аудитории 50+
В социальной сети «Одноклассники» стартует конкурс на лучшие концепции онлайн-шоу для блогеров платформы «БлогШоу». Особое внимание будет уделено проектам, ориентированным на старшую аудиторию соцсети.
Конкурс создали для того, чтобы поддержать творческие способности и идеи авторов, которые смогут создать уникальное шоу для миллионов пользователей социальной сети. Авторы лучших проектов получат не только признание, но и денежные призы.
Каждый проект будет реализован профессиональной командой и платформой ОК. «Одноклассники» предоставят победителям возможность пройти весь путь от идеи до готового продукта: от консультаций экспертов медиаиндустрии до продюсирования, съемок и масштабного продвижения на платформе.
Подать заявку на участие могут авторы оригинального контента в «Одноклассниках», которые за последний месяц опубликовали не менее 12 постов и имеют оформленную группу в социальной сети. Для этого необходимо подготовить презентацию проекта, в которой нужно кратко обосновать, почему идея проекта будет интересна пользователям старше 50 лет в «Одноклассниках». Также нужно предоставить сценарный план одного выпуска и предварительную смету реализации проекта.
Новый сезон «БлогШоу» сфокусируется на темах, которые особенно интересны людям старшего возраста. Приоритет отдадут идеям, связанным со здоровьем, кулинарией, рукоделием, психологией, дачей и практическими советами. Заявки принимаются из любых областей, если автор сможет доказать, что его проект будет полезен для аудитории серебряного возраста.
Каждый автор идеи будет единоличным владельцем всех созданных материалов. Они будут эксклюзивно показаны на премьере в «Одноклассниках» и останутся в его группе.
«За два предыдущих сезона „БлогШоу“ участие в проекте приняли более 200 авторов, а суммарное количество просмотров шоу победителей составило 72 миллиона. В третьем сезоне мы делаем важный фокус на наиболее активный сегмент аудитории „Одноклассников“ — серебряный возраст, а значит, при разработке концепции важно ориентироваться на интересы этой аудитории, которая активно вовлечена в жизнь платформы — чаще других смотрит видео, комментирует и делится контентом», — отметила директор департамента контентных партнерств VK Мария Воробьева.
За два предыдущих сезона «БлогШоу» стал трамплином для авторов. После участия в проекте они стали заметнее в медиа, выступают экспертами на крупных мероприятиях и активно развивают свои социальные сети.