26 мая 2025 14:28 «Одноклассники» помогут блогерам создать профессиональные шоу для аудитории 50+ 0 0 0 Фото: пресс-служба ОК Общество

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В социальной сети «Одноклассники» стартует конкурс на лучшие концепции онлайн-шоу для блогеров платформы «БлогШоу». Особое внимание будет уделено проектам, ориентированным на старшую аудиторию соцсети.

Конкурс создали для того, чтобы поддержать творческие способности и идеи авторов, которые смогут создать уникальное шоу для миллионов пользователей социальной сети. Авторы лучших проектов получат не только признание, но и денежные призы. Каждый проект будет реализован профессиональной командой и платформой ОК. «Одноклассники» предоставят победителям возможность пройти весь путь от идеи до готового продукта: от консультаций экспертов медиаиндустрии до продюсирования, съемок и масштабного продвижения на платформе.

Фото: пресс-служба ОК

Подать заявку на участие могут авторы оригинального контента в «Одноклассниках», которые за последний месяц опубликовали не менее 12 постов и имеют оформленную группу в социальной сети. Для этого необходимо подготовить презентацию проекта, в которой нужно кратко обосновать, почему идея проекта будет интересна пользователям старше 50 лет в «Одноклассниках». Также нужно предоставить сценарный план одного выпуска и предварительную смету реализации проекта. Новый сезон «БлогШоу» сфокусируется на темах, которые особенно интересны людям старшего возраста. Приоритет отдадут идеям, связанным со здоровьем, кулинарией, рукоделием, психологией, дачей и практическими советами. Заявки принимаются из любых областей, если автор сможет доказать, что его проект будет полезен для аудитории серебряного возраста.

Фото: пресс-служба ОК

Каждый автор идеи будет единоличным владельцем всех созданных материалов. Они будут эксклюзивно показаны на премьере в «Одноклассниках» и останутся в его группе. «За два предыдущих сезона „БлогШоу“ участие в проекте приняли более 200 авторов, а суммарное количество просмотров шоу победителей составило 72 миллиона. В третьем сезоне мы делаем важный фокус на наиболее активный сегмент аудитории „Одноклассников“ — серебряный возраст, а значит, при разработке концепции важно ориентироваться на интересы этой аудитории, которая активно вовлечена в жизнь платформы — чаще других смотрит видео, комментирует и делится контентом», — отметила директор департамента контентных партнерств VK Мария Воробьева.

Фото: пресс-служба ОК

За два предыдущих сезона «БлогШоу» стал трамплином для авторов. После участия в проекте они стали заметнее в медиа, выступают экспертами на крупных мероприятиях и активно развивают свои социальные сети.