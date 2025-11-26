«Одноклассники»: около 50% опрошенных россиян верят в правдивость гороскопов

Так, порядка 50% опрошенных признались, что верят в правдивость предсказаний по звездам. Десятая часть респондентов читает ежедневные гороскопы регулярно, а 50% делают это эпизодически.

Прогнозы на удачу чаще интересуют женщин, а на здоровье — мужчин. По словам участников опроса, они читают предсказания для развлечения и поднятия настроения, а также для сравнения с реальностью. Старшее поколение чаще следует этой привычке.