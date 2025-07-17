«Одноклассники»: физическое и ментальное здоровье стало приоритетом для 48% россиян

Около половины жителей России систематически следят за своим физическим и психологическим здоровьем. Об этом говорят результаты исследования сервисов Одноклассники, Новости Mail и Здоровье Mail (проекты VK), с которыми ознакомился сайт kp.ru .

По данным аналитиков, 48% россиян регулярно уделяют внимание своему физическому и ментальному здоровью. Другие 32% делают это время от времени, 13% — редко, а 7% совсем не следят за этой сферой жизни.

Многие готовы отказаться от вредных привычек, правильно питаться и заниматься спортом, чтобы улучшить физическое состояние. Для заботы о ментальном здоровье россияне чаще всего избегают перегрузок, общаются с близкими и занимаются хобби.

Кроме того, почти половина жителей страны регулярно занимаются спортом дома, несколько раз в неделю. Также популярны фитнес-клубы и тренажерные залы.