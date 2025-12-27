«Одноклассники»: более 50% зумеров не любят отмечать Новый год по устоявшимся традициям

«Одноклассники» и ЮMoney провели исследование и выяснили, как различаются новогодние традиции у россиян разных возрастов. Результаты опубликовал « ФедералПресс ».

Более 50% представителей поколения Z (18–26 лет) не любят отмечать праздник по традиционным сценариям. Для 76% миллениалов (27–42 года) и 63% поколения Х (43–58 лет) главным остается семейный ужин дома.

Традиции становятся более индивидуальными. Загадывание желаний под бой курантов остается популярным ритуалом, но появляются и новые привычки: 40% зумеров считают важным опубликовать новогодний пост в соцсетях.