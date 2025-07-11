Волонтеры в Долгопрудном ищут новый дом для собаки, которая дважды попала в безответственные руки. Породистого пса хотели бросить у озера, а нынешним хозяев нечем его кормить, рассказала 360.ru волонтер Наталья.

«Сначала собака попала в семью одну, там мужчина жил один. Потом он женился, жена забеременела и сказала к воде подальше собаку отвести, чтобы пес не вернулся. Он отдал его кому попало — семья неблагополучная», — рассказала она.

Полуторагодовалый пес породы кане-корсо около месяца живет в однокомнатной квартире с многодетной семьей, где трех из пяти детей изъяли — родители имеют проблемы с алкоголем и наркотиками. За это время собака похудела, так как ее кормили, чем придется.

Нынешние хозяева готовы ее отдать, но пока не знаю, кому. Предыдущие жили в соседнем доме и были знакомы с ними, рассказала 360.ru их знакомая Светлана.

«Люди выпить могут. Они как-то пьют, потом не пьют. Работать не работают. Там самим есть нечего. <…> Она у них без поводка, без намордника бегает. А если маленькая собака попадется ему?» — сказала она.

Неравнодушные жители и волонтеры ищут псу новых хозяев. По словам Светланы, к людям собака относится хорошо, особенно к детям, но к другим животным агрессивна, будто натаскивали на них, поэтому потребуется работа с кинологом.