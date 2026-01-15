Оформить две льготные ипотеки станет невозможно с 1 февраля. О нововведениях в законодательстве рассказала финансовый эксперт Татьяна Волкова в беседе с «Газета.Ru» .

До конца января 2026 года воспользоваться правом на семейную ипотеку мог каждый из супругов. Формально закон не запрещал такую практику, и российские семьи могли приобрести сразу два жилья по ставке четыре-шесть процентов.

«И, конечно, этим инструментом активно пользовались: кто-то покупал жилье детям или родителям, кто-то рассматривал недвижимость как инвестицию, а кто-то просто поэтапно улучшал жилищные условия», — объяснила эксперт.

С 1 февраля вступают в силу изменения в законодательстве: теперь супругов будут рассматривать как одного заемщика, независимо от того, на кого оформлялась ипотека.

Волкова отметила, что таким образом государство возвращает семейную ипотеку к ее изначальному смыслу. Льгота послужит инструментом для решения основного жилищного вопроса, а не масштабирования покупок.

Ранее председатель комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков заявлял, что ставка семейной ипотеки станет зависеть от количества детей.