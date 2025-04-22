Один из крупнейших в России термальных комплексов открылся в Красногорске

Один из крупнейших в России термальных комплексов «Термолэнд» открылся в поселке Путилково городского округа Красногорск. Его площадь — 20 тысяч квадратных метров, а принять единовременно он может до 2,6 тысячи посетителей.

Всего на курорте предусмотрены 20 бассейнов и купелей, включая минеральный, термальный и бассейн с морской водой. Также есть и бассейны для детей. Кроме того, посетители могут воспользоваться любой из 20 парных: хаммамом «Три стихии», русской парной, шоу-парной «Альпийская», можжевеловой и другими.

Комплекс стал 12-м по счету в России.

«В ближайшие недели мы откроем еще один комплекс в Ярославле, а к началу следующего года увеличим их число до 20, увеличив свое присутствие на рынке до 29%», — заявил президент ГК «Основа» Александр Ручьев.

Работать курорт сможет даже зимой благодаря системе подогрева. Бассейны в уличной зоне прогреются до комфортной температуры. Отдыхать здесь смогут люди от мала до велика.