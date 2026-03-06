Один из крупнейших отелей Нью-Йорка включил RTVI в список каналов
Русскоязычный канал RTVI начал круглосуточное вещание в одном из крупнейших отелей Нью-Йорка — Lotte New York Palace. Теперь отель предлагает своим гостям доступ к актуальным российским новостям и качественному развлечению.
Президент RTVI Дмитрий Сурьянинов подчеркнул важность такого шага для международного бизнеса, предоставляя русскоязычную аудиторию комфорт просмотра новостей независимо от местоположения.
Решение включить RTVI в пакет телеканалов было принято администрацией Lotte New York Palace по запросу постоянных клиентов — дипломатов и бизнесменов, ценящих информационный ресурс на русском языке.
Напомним, что ранее RTVI запустился в 10 странах Карибского бассейна, расширяя свою сеть вещания на сотни стран мира.