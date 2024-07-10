Очень сырая идея. Предложение ФАС по тарифам на свет призвали доработать

ФАС предложила установить тариф на электроэнергию по группам потребителей, но инициатива требует значительной доработки. Об этом 360.ru заявила сопредседатель некоммерческого партнерства «Управдом», эксперт в области ЖКХ, Евгения Юнисова.

Собеседница 360.ru объяснила, что тарифы во всех регионах сейчас устанавливаются по группам потребителей, и у группы «население» они ниже, чем у промышленников. По ее словам, группа «население» подразделяется на потребителей в сельской местности и потребителей в городских населенных пунктах.

«Для потребителей в сельской местности там несколько видов тарифов, в зависимости от того, какая степень благоустройства этого сельского дома. Допустим, печное отопление, газовое отопление или электрическое и для всех различных категорий установлены тарифы этой группы», — отметила она.

По ее словам, в ФАС предполагают, что тарифы сейчас находятся на уровне, который ниже экономически обоснованных затрат. Она добавила, что в разных регионах ситуация разная. По ее словам, тарифы для населения необходимо уровнять со всеми другими потребителями.

Юнисова назвала предложение ФАС инициативой, которую необходимо дорабатывать.

«То, что предлагается сегодня на законодательном уровне, это еще даже не инициатива, это идея. В любом случае, она еще очень сырая и требует очень большой проработки», — указала специалист.

Она добавила, что государственный курс будет направляться на повышение всех расходов на коммунальные услуги до уровня инфляции. Специалист также выразила мнение, что переход на новый механизм займет не менее трех-пяти лет.

«Это существенный скачок, поэтому должен быть предусмотрен плавный переход даже в случае принятия такого изменения в законодательстве», — указала она.

С 1 июля в России выросли тарифы на электроэнергию. Самые высокие цены установили на Чукотке, где максимальная ставка составляет 10,56 рубля за киловатт-час.