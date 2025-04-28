«Очень личный, живой и теплый». 360.ru запустил флешмоб ко Дню Победы

Флешмоб, посвященный Дню Победы, запустил 360.ru. Участниками уже стали самые разные люди, в том числе известные: «Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой».

Все ближе 9 Мая — в этот день в России отметят 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. 360.ru предложил зрителям и читателям поучаствовать в собственном флешмобе по случаю праздника.

Это будет наш онлайн-флешмоб, наш «Бессмертный полк». Очень личный, живой и теплый.

Россияне могут поделиться историями и фото своих бабушек и дедушек, которые пережили Великую Отечественную войну. Авторы 360.ru опубликуют кадры в Telegram-канале, оживив снимки с помощью искусственного интеллекта. Участие в акции уже приняли официальный представитель МИД России Мария Захарова и депутат Госдумы Ярослав Нилов.

Чтобы стать участником флешмоба, необходимо оставить свои истории и фото в комментариях под постом в Telegram-канале 360.ru.