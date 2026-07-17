Общество «Знание» открыло прием заявок на премию с 16 номинациями
Российское общество «Знание» объявило о старте шестого сезона просветительской премии. Об этом сообщили на сайте фонда «Русский мир».
Подать заявку можно до сентября 2026 года на официальном сайте.
В этом сезоне представлены 16 номинаций, включая две новые. Номинация «За вклад в сохранение единства народов России» приурочена к Году единства. Номинацию имени Сергея Ивановича Вавилова учредили для признания заслуг лекторов. Иностранцев приглашают в номинацию «Иностранный просветитель года» за объективное освещение фактов о России.
Специальная номинация «Просветительский регион года» определит субъект с лучшими инициативами. Регион-победитель получит статус и просветительский фильм.
Московская область активно участвует в премии. В пятом сезоне регион подал 681 заявку. Проект «Голос фронта» стал лауреатом, а олимпийский чемпион Александр Легков вошел в число номинантов.
В начале июня общество «Знание» подписало соглашение о совместной просветительской деятельности с «ФедералПресс».