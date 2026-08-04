Общественный совет при Московском областном УФАС России обсудил актуальные вопросы

Заседание прошло под руководством председателя Общественного совета, заместителя председателя Московского областного отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» Коробейкина Романа Сергеевича.

На заседании были рассмотрены актуальные вопросы и тенденции в сфере деятельности Московского областного УФАС России по контролю за исполнением антимонопольного законодательства в области недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии, а также по противодействию недобросовестной конкуренции на территории Московской области.