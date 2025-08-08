Общественный деятель Боратиони призвала усилить контроль за качеством детских товаров

Общественный деятель Екатерина Боратиони в беседе с изданием «Постньюс» указала на необходимость систематической проверки товаров для детей, которые поступают на склады и в магазины.

По мнению общественницы, минимум раз в месяц нужно проводить изъятие продукции для контроля соответствия установленным требованиям.

«Нужно знать, что происходит на производствах, насколько там соблюдаются санитарные нормы, нет ли живности в виде разнообразных жуков и червяков», — добавила она.

Ранее многодетная мать из Электростали нашла личинки коврового жука в восьми подгузниках марки Giraffe. Продукты были куплены в гипермаркете «Глобус». Ковровые жуки могут вызывать аллергические реакции, укусы и переносить яйца гельминтов. Из-за неприятной находки семья отказалась от использования всей упаковки. Пока неизвестно, как личинки оказались внутри подгузников.