Общественный деятель Бондарь: столкнувшись с мошенниками, в первую очередь нужно заблокировать банковские карты

Общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь в беседе с NEWS.ru рассказал как действовать, если вы столкнулись с мошенниками.

Сперва специалист призвал заблокировать все банковские карты и обратиться в правоохранительные органы. Далее нужно проверить настройки аккаунта на «Госуслугах».

«Мошенники могут изменить контактные данные или настройки уведомлений, чтобы скрыть свои действия», — процитировал сайт «Аргументы и факты» Бондаря.

Он пояснил, что иногда аферисты не сразу выводят крупную сумму со счетов, а начинают с небольших переводов, поэтому стоит тщательно проверить выписки по всем банковским счетам.

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