Общественный деятель Бондарь: столкнувшись с мошенниками, в первую очередь нужно заблокировать банковские карты
Общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь в беседе с NEWS.ru рассказал как действовать, если вы столкнулись с мошенниками.
Сперва специалист призвал заблокировать все банковские карты и обратиться в правоохранительные органы. Далее нужно проверить настройки аккаунта на «Госуслугах».
«Мошенники могут изменить контактные данные или настройки уведомлений, чтобы скрыть свои действия», — процитировал сайт «Аргументы и факты» Бондаря.
Он пояснил, что иногда аферисты не сразу выводят крупную сумму со счетов, а начинают с небольших переводов, поэтому стоит тщательно проверить выписки по всем банковским счетам.