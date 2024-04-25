Общественный деятель Андрей Ковалев рассказал, что стать предпринимателями хотят не более 40-50% учащихся | 360°

Общество 25 апреля 2024, 13:06 Общественный деятель Андрей Ковалев рассказал, что стать предпринимателями хотят не более 40-50% учащихся

Читать 360 в

Лидер Общероссийского движения предпринимателей, общественный деятель Андрей Ковалев в беседе с Общественной Службой Новостей прокомментировал данные Агентства стратегических инициатив, которые говорят, что из 115 тысяч опрошенных молодых людей предпринимателями хотят стать 97%.

Эксперт считает, что эти цифры не отображают действительности, поскольку при его опросах в школах и институтах стать предпринимателями хотят не более 40-50% учащихся.

Реклама

«Часто бываю в школах, институтах и на мой вопрос — кто хочет стать предпринимателем? Руку поднимают 40-50%. Это тоже хорошая цифра, потому что из них всего 10% станут предпринимателями», — сказал он.

Чтобы приобрести опыт, лучше идти в ту сферу, где есть желание развиваться, дал совет Ковалев.