Общественники проверили качество ремонта Светлановского проспекта в Петербурге

Представители общественного контроля осмотрели Светлановский проспект в Санкт-Петербурге, где ремонт шел в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили Piter.TV в пресс-службе «Дирекции транспортного строительства».

Активисты вместе с инженерами проверили ширину проезжей части и обочин, уклоны, точность разметки, состояние асфальтобетона и тротуарных зон. Замеры проводились трехметровой рейкой и курвиметром, также сверялась документация: общественному наблюдателю предоставили схемы, по которым сопоставляли объем и качество работ.

«В процессе работ мы измеряем проезжую часть, уклоны, проверяем, как уложен асфальтобетон, в том числе и на тротуарных зонах», — сказал общественный наблюдатель нацпроекта Владимир Головашов.

По данным дирекции, на Светлановском проспекте замечаний у общественных наблюдателей не возникло: все параметры соответствуют установленным требованиям. С начала 2026 года представители общественного контроля посещали обучающие семинары, где их знакомили с процедурой проверки качества уложенного покрытия, а также выезжали на объекты, чтобы проследить за отбором кернов для лабораторных испытаний. Вывозы на объекты нацпроекта продолжатся и в следующем строительном сезоне.