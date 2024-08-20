Общественники предложили ввести специальные школьные сим-карты в России

Председатель комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Общественной палаты РФ Сергей Рыбальченко предложил ввести в стране специальные школьные сим-карты с целью ограничения доступа детей к небезопасной информации в Сети. Об этом написала Общественная Служба Новостей.

Эксперт считает, что такая мера также поможет решить проблему использования смартфонов во время уроков.

«Минпросвещения России вместе с телекоммуникационными компаниями должны реализовать совместный проект по внедрению школьных сим-карт», — сказал Рыбальченко.

По его словам, меморандум безопасности детей в интернете был разработан властями еще в 2022 году.

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