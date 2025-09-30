Общественники предложили ввести на работе «Час здоровья» с сохранением зарплаты

Общественная организация «Отцы рядом» обратилась в комитет Государственной думы с инициативой ввести «Час здоровья» на рабочих местах. Эта программа предполагает, что каждый работник сможет один час в неделю посвятить физической активности, сохраняя полную зарплату, сообщил сайт Life.ru .

Директор департамента спортивных проектов организации «Отцы рядом», чемпион России по комплексу силовых упражнений «Фитнес челлендж» Евгений Фролов подчеркнул, что даже короткая разминка активизирует кровообращение и улучшает концентрацию.

Среди вариантов реализации инициативы — интеграция «Часа здоровья» в рабочий график, компенсация занятий в спортивных учреждениях и организация корпоративных тренировок.

«Законодательное закрепление программы «Час здоровья» станет важным шагом на пути к построению здорового и продуктивного общества», — отметили в организации.