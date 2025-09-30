Общественники предложили ввести на работе «Час здоровья» с сохранением зарплаты
Общественная организация «Отцы рядом» обратилась в комитет Государственной думы с инициативой ввести «Час здоровья» на рабочих местах. Эта программа предполагает, что каждый работник сможет один час в неделю посвятить физической активности, сохраняя полную зарплату, сообщил сайт Life.ru.
Директор департамента спортивных проектов организации «Отцы рядом», чемпион России по комплексу силовых упражнений «Фитнес челлендж» Евгений Фролов подчеркнул, что даже короткая разминка активизирует кровообращение и улучшает концентрацию.
Среди вариантов реализации инициативы — интеграция «Часа здоровья» в рабочий график, компенсация занятий в спортивных учреждениях и организация корпоративных тренировок.
«Законодательное закрепление программы «Час здоровья» станет важным шагом на пути к построению здорового и продуктивного общества», — отметили в организации.