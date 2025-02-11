Общественник Зотов: штраф за безбилетный проезд из-за наличных можно оспорить

Пассажир, которого оштрафовали за безбилетный проезд из-за отказа принимать наличные деньги, вправе обжаловать такое решение. Об этом рассказал председатель общероссийской общественной организации «Объединение пассажиров» Илья Зотов в беседе с Общественной Службой Новостей .

По его словам, в таких ситуациях гражданину стоит обратиться в общественную организацию либо непосредственно в суд. Иск можно подать, ссылаясь на положения Гражданского кодекса, где закреплено право на альтернативные методы оплаты. Однако перед оспариванием следует оплатить штраф, добавил эксперт.

Зотов подчеркнул, что закон не способен охватить каждую нестандартную ситуацию, возникающую в процессе перевозок. Он регламентирует лишь наиболее распространенные сценарии.