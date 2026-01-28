Общественник Вострикова указала на проблему косметологов без медицинского образования

Министерство здравоохранения стремится повысить квалификацию специалистов в области косметологии. Ведомство разработало проект приказа, который изменит правила профессиональной переподготовки врачей по специальности «Косметология». В беседе с Общественной Службой Новостей ситуацию прокомментировала член общественного совета при Росздравнадзоре Ольга Вострикова.

Она выразила тревогу по поводу того, что на курсы по специальности «Косметология» могут поступать не только врачи, но и люди без медицинского образования.

«Это же ужасно! Мы же не думаем о том, что мы хотим прийти к врачу и попасть в руки домохозяйки, которая не имеет никакого медицинского образования», — отметила эксперт.

По данным ВЦИОМ, каждый третий житель России пользуется услугами косметологов. Однако с ростом спроса увеличивается и число недобросовестных специалистов.