Общественник Волынец раскритиковала идею с полным запретом батутных центров

Предложение полного запрета коммерческой деятельности батутных центров представляет собой поверхностное и неверное решение проблемы. Такое мнение высказала председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец в беседе с ИА НСН .

Специалист напомнила, что подобные развлечения приносят детям физическую пользу и эмоциональное удовлетворение.

«Запрет — это отказ от решения проблемы, она не в батутах, а в хаотичном рынке, где безопасность часто приносится в жертву прибыли, где нет четких правил», — отметила эксперт.

Она предложила создать четкий правовой механизм регулирования индустрии активных детских развлечений, ввести стандартизацию, сертификацию и контроль квалификации персонала. Также необходимы установленные возрастные и медицинские ограничения.