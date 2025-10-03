Общественник Волынец предложила перевести россиян с детьми на удаленную работу

Председатель центрального совета всероссийского общественного движения «Национальный родительский комитет» Ирина Волынец сообщила «Абзацу» , что россиян с детьми, которые могут работать удаленно, следует отправлять на дистанционный формат работы.

Волынец считает, что такая мера позволит молодым родителям подстраховывать друг друга, даст матери возможность отдохнуть, а отец сможет больше времени уделять семье без ущерба для производственного процесса. Также она предложила разработать программы для оценки готовности сотрудников работать из дома.

«Удаленку нужно давать во всех случаях, когда человек способен выполнять свою работу в таком формате, особенно когда у него есть дети», — подчеркнула Волынец.

По ее мнению, это повысит лояльность сотрудников к компании и способствует достижению дополнительных результатов. Отдохнувший работник с особым рвением выполняет поставленные перед ним задачи, заключила эксперт.