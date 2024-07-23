Общественник Ветров предложил создать отечественное ПО для защиты детей от азартных игр

Председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров направил обращение на имя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максута Шадаева. Он предложил создать специализированное отечественное ПО, сообщил RT.
Речь идет о программном обеспечении, которое обязательно должно устанавливаться на детские устройства. Таким образом родители смогут контролировать установку игр-приложений со встроенными покупками, пояснил общественник.
По его словам, дети особенно восприимчивы к различным виртуальным азартным платформам. Подобные приложения являются банальными ловушками, подчеркнул Ветров.