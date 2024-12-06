Общественник Васильева: ассоциация «Женщины бизнеса» запустила обучение для жен бойцов СВО

Председатель регионального отделения ассоциации «Женщины бизнеса» по Республике Башкортостан Яна Васильева выступила в открытой студии «ФедералПресс». В ходе беседы она рассказала, какие задачи выполняет организация.
По словам общественника, объединение позволяет создавать новые коллаборации. Кроме того, участницы общаются и поддерживают друг друга.
«У нас есть хорошие консультанты по грантовой поддержке, где женщины могут получить грантовую субсидию от республики и не только», — заявила Васильева.
Она также сообщила о запуске нового проекта. С 1 декабря жены участников СВО могут проходить обучение по основам женского предпринимательства.
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