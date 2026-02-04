Общественник Вальгер заявила, что повышение штрафов за плохую уборку снега не решит проблему в сибирских городах

Депутаты Госдумы РФ предложили увеличить штрафы за некачественную уборку дворов зимой, включая снег, наледь и сбивание сосулек. В случае причинения вреда жителям наказание может достигать 900 тысяч рублей. Общественник и координатор движения «Искалеченный Новосибирск» Олеся Вальгер высказала мнение о том, помогут ли такие меры сибирским городам. Об этом сообщил «ФедералПресс» .

Вальгер считает, что депутаты Госдумы пытаются создать эффектный законопроект, который не будет способствовать решению проблемы. Она указывает на два важных фактора: гиперцентрализованный бюджетный кодекс и дефицит федерального бюджета. Бюджетный кодекс составлен так, что средства из муниципалитетов уходят в федеральный бюджет и бюджет Москвы. При этом дотации из федерального бюджета регионам снижаются, что усугубляет финансовые трудности сибирских городов.

Общественник утверждает, что штрафы за некачественную уборку не решат проблемы и лишь приведут к перекладыванию расходов на жителей. Если будет оштрафован муниципалитет, он просто перераспределит средства внутри своей системы. Если штраф получит управляющая компания или ТСЖ, то расходы лягут на жителей. Эта инициатива не увеличит количество денег в системе и не поможет городу в уборке снега.