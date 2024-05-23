Общественник Туманов: российских садоводов штрафуют очень редко

Дачникам не стоит серьезно переживать из-за «пугающих» штрафов. Зачастую юристы наводят излишнюю панику в данном вопросе. Такое мнение высказал глава организации «Садоводы России» Андрей Туманов в беседе с ИА НСН.
«За последние 15 лет исследований я не нашел ни одного оштрафованного садовода. <…> Наверняка что-то бывает, но это, скорее, исключение», — отметил общественник.
Он назвал «полной ерундой» бесконечные разговоры о соответствующих денежных взысканиях.
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