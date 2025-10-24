Общественник Соленов призвал развивать доступные ясли в России

Основатель всероссийской общественной организации «Союз отцов» Юрий Соленов напомнил о неоднократном обсуждении темы развития яслей в России. Об этом сообщил RT .

По словам эксперта, общественные объединения и инициативные группы выступали с предложениями развивать институт как на федеральном уровне, так и задействуя потенциал старшего поколения — бабушек и дедушек.

Соленов считает, что появление доступных яслей станет сильным стимулом для родителей заводить больше детей.

«На первого, понятно, большинство готовы, но после прохождения ряда трудностей и „квестов“ в поиске устройства детей, для того чтобы продолжать работу и не терять квалификацию, многие сталкиваются с трудностями», — пояснил специалист.

Как пояснил общественник, если инициатива получит поддержку на законодательном уровне, это станет серьезным шагом вперед.