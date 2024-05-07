Общественник Соленов положительно оценил идею о бесплатном дошкольном образовании для многодетных | 360°

Общество 07 мая 2024, 13:28 Общественник Соленов положительно оценил идею о бесплатном дошкольном образовании для многодетных

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Депутат Госдумы Яна Лантратова предложила отменить плату за дошкольное образование для многодетных семей. В беседе с RT инициативу прокомментировал председатель всероссийской общественной организации «Союз отцов» Юрий Соленов.

По его мнению, соответствующие меры являются очень востребованными.

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«Неплохо было бы, чтобы многодетные семьи, вне очереди встающие и получающие путевку в детский сад, шли вне всякой конкуренции, без дополнительных проволочек», — отметил эксперт.

Он пояснил, что благодаря таким правилам родители смогут избежать проблем с поиском средств на оплату места в учреждении.