Общественник Шкуматов: законопроект об опасном вождении может принести неприятности мотоциклистам

В России рассматривают законопроект, который предполагает штрафы за перестроение из ряда в ряд при интенсивном движении или несоблюдение безопасной дистанции. В беседе с « Ридусом » инициативу прокомментировал лидер общественного движения автомобилистов «Синие ведерки» Петр Шкуматов.

По его мнению, наказание за опасное вождение вряд ли затронет большое количество водителей машин. Исключение — единицы, демонстрирующие неадекватное поведение на дороге.

А вот мотоциклистам в случае принятия закона грозят серьезные неприятности. Для них станет запретной зона между рядами, где байкеры обычно ездят, пояснил эксперт.