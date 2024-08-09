Общественник Шкуматов: законопроект об опасном вождении может принести неприятности мотоциклистам

В России рассматривают законопроект, который предполагает штрафы за перестроение из ряда в ряд при интенсивном движении или несоблюдение безопасной дистанции. В беседе с «Ридусом» инициативу прокомментировал лидер общественного движения автомобилистов «Синие ведерки» Петр Шкуматов.

По его мнению, наказание за опасное вождение вряд ли затронет большое количество водителей машин. Исключение — единицы, демонстрирующие неадекватное поведение на дороге.

А вот мотоциклистам в случае принятия закона грозят серьезные неприятности. Для них станет запретной зона между рядами, где байкеры обычно ездят, пояснил эксперт.

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