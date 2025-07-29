Общественник Шапкин назвал достаточными региональные полномочия по времени продажи алкоголя

Руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин прокомментировал предложение ограничить время продажи алкоголя с 11:00 до 19:00, как это было в Советском Союзе. Об этом сообщила «Москва 24».
Как пояснил общественник, такой период продажи спиртного был связан с графиком работы магазинов того времени.
«Несколько лет назад в Московской области ввели ограничения — алкоголь разрешили продавать только до 21:00. Позже Мособлдума все-таки отменила это нововведение, потому что стала процветать несанкционированная торговля», — напомнил эксперт.
По его мнению, сейчас у регионов достаточно полномочий для регулирования времени реализации алкогольных напитков.
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