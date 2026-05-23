Общественник Рыжкова указала на позитивную динамику в отношении общества к многодетным семьям

Директор крымского филиала АНО «Материнское счастье» Анна Рыжкова в эфире телеканала «Крым 24» отметила, что отношение общества к многодетным семьям становится все более позитивным.

Она подчеркнула важность популяризации большой семьи как достойного примера для подражания.

«Когда ты видишь, как на сцену выходит прекрасная семья, где счастливая мама, гордый папа, где есть маленькие и взрослые дети, — тебе хочется так же», — отметила общественник.

По ее словам, организация активно поддерживает многодетные семьи, проводя различные мероприятия и награждая большие семьи ценными подарками, включая квартиры и денежные средства на строительство домов.