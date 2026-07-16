Общественник Розенко поддержал идею увеличить возраст молодежи до 40 лет
Член Общественной палаты Югры Станислав Розенко поддержал инициативу академика РАН и зампрезидента Российской академии образования Геннадия Онищенко об увеличении предельного возраста молодежи до 40 лет. Об этом сообщил «ФедералПресс».
По мнению эксперта, повышение возраста молодежи даст определенный социальный аванс и поможет компенсировать нехватку рабочих рук и интенсивности труда в стране.
Розенко подчеркнул, что труд и активность способствуют долгой и полноценной жизни, поэтому важно поддерживать работоспособность и энергичность людей. Он также указал на нехватку физически активных и трудоспособных людей в разных сферах деятельности.