Общественник Пожарская связала рост просрочки по кредитам с действиями банковской системы
В интервью радиостанции Sputnik эксперт проекта Народного фронта «За права заемщиков» Александра Пожарская рассказала о причинах роста просроченной задолженности по ипотеке и автокредитам.
По мнению эксперта, такая ситуация стала следствием действий банковской системы.
«Почему многие предпочитают ипотеку и автокредиты? Потому что это залоговое кредитование, по ним ставки всегда ниже, потому что в случае чего взыскание можно обратить на предмет залога», — отметила специалист.
Она также добавила, что из-за непростой экономической ситуации банки стали более осторожны в выдаче кредитов, а рыночные ставки значительно возросли. Это делает рефинансирование невыгодным для заемщиков, взявших ипотеку под более низкие проценты.