Общественник Попов предложил увеличивать размер пошлины за каждый развод в два раза

Несмотря на внимание к институту семьи и традиционным ценностям, в России растет число разводов. В связи с этим общественный деятель Вадим Попов предложил рассмотреть идею увеличения размера пошлины за расторжение брака вдвое с каждым новым случаем, сообщил «Абзац» .

По словам эксперта, многие граждане легкомысленно относятся к заключению и расторжению брака, не осознавая всей ответственности. Увеличение суммы пошлины при каждом новом разводе могло бы побудить людей серьезнее подходить к принятию такого решения и положительно сказаться на бюджете страны.

«Чтобы хоть немного побудить людей задумываться о том, что развод — это не прихоть и не следствие плохого настроения, имеет смысл ввести прогрессивную шкалу пошлин», — уточнил Попов.

Однако новое правило не должно распространяться на ситуации, где развод — это необходимость, например множественные измены или семейное насилие.