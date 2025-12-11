Общественник Попов предложил платить парам по 20 тысяч рублей за рождение ребенка в Новый год

Общественный деятель Вадим Попов в беседе с « Абзацем » предложил ввести единовременную выплату парам, чей ребенок родился в новогоднюю ночь.

По мнению эксперта, такая мера станет эффективной формой поддержки семей в текущих демографических условиях.

«В условиях демографического кризиса и инфляции предлагаю федеральным и региональным властям проявить политическую волю и установить единовременную денежную выплату родителям, чьи дети родились в новогоднюю ночь», — пояснил общественник.

Он считает, что на федеральном уровне выплата может составить 20 тысяч рублей, а на региональном — 10 тысяч рублей. Это не только продемонстрирует внимание государства к семьям, но и поможет компенсировать расходы на новогодние праздники.