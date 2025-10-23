Общественник Похмелкин заявил о необходимости отмены платного продления водительских прав

Председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин в беседе с ИА НСН призвал отказаться от обязательного личного посещения ГИБДД водителями для продления прав, отметив бессмысленность существующей процедуры.

Эксперт подчеркнул важность введения автоматической пролонгации документов при предоставлении медицинской справки без оплаты государственной пошлины.

«Здесь есть только фискальный мотив, чтобы все, кому это необходимо, пришли и заплатили пошлины и прошли медосвидетельствование. Достаточно будет только всех справок, чтобы человек их принес и все», — отметил общественник.

Такая мера позволит сократить бюрократические издержки водителей и избежать штрафов за просрочку документа, заключил Похмелкин.